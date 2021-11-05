Дарницкий районный суд Киева признал, что депутат от «ОПЗЖ» Илья Кива распространял ложь об Арсении Яценюке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего премьер-министра Ольга Лаппо.

На одном из политических ток-шоу в ноябре прошлого года Илья Кива озвучил фэйки об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фэйк о так называемом «первом миллиарде». Суд обязал депутата от «ОПЗЖ» в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию.

— Хочу напомнить, это уже не первый суд, которым опровергнута ложь против Арсения Яценюка. Ранее распространения фейков были привлечены к ответственности блогеры Шнайдер, Угрюмова, Торгало. Также будут отвечать перед законом пропагандисты прокремлевского интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем «семьи Януковича» Александром Клименко. В частности, автор и ведущая (как указано на «Klimenko Time») — Армина Хачатрян, также распространившая лживые сведения, — добавила Ольга Лаппо.

Напомним, Арсений Яценюк поддержал общественное телевещание и заявил, что Офис президента не имеет права вмешиваться в работу «UA:Первый».