Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в межфракционное депутатское объединение под названием «Разумная политика» сейчас готовы войти 25 народных депутатов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», пишет «Украинская правда».

— Политика должна быть разумной, как и решения, которые принимаются в украинском парламенте. Люди, которые принимают эти решения, должны быть адекватными. Они должны быть профессиональными и главное, чтобы при принятии тех или иных решений они оставались людьми. По состоянию на сегодняшний день это 25 (народных депутатов, которые попадут в группу, — прим.) коллег. Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться, — заявил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков добавил, что он идеологически он близок к «разумному консерватизму».

«УП» отмечает, что во время одного из последних выступлений президент России Владимир Путин назвал «разумный консерватизм» основой своей политики.

Межфракционное депутатское объединение не имеет прав депутатской фракции.

Напомним, о создании своей политической силы Дмитрий Разумков намекнул еще неделю назад.