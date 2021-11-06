Международное сообщество должно немедленно усилить взаимодействие для прекращения пандемии COVID-19, которая унесла более 5 миллионов жизней, опустошила экономики и продолжает обострять кризисную ситуацию во многих сферах.

Чтобы ответить на эти вызовы, госсекретарь США созывает виртуальную встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств, которая состоится на следующей неделе, передает Укринформ.

— Нынешняя глобальная пандемия требует глобальных действий и постоянного фокуса внимания, поэтому я созываю на 10 ноября 2021 года виртуальный министерский форум по вопросам COVID-19», — заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что министры иностранных дел «должны играть центральную роль» в прекращении пандемии и подготовке к предстоящим вызовам.

— Вместе с моими коллегами и руководителями региональных и международных организаций мы оценим нынешнее состояние глобальной реакции на COVID-19, влияние вируса, а также угрозу будущих пандемий, — отметил госсекретарь США.

Кроме того, по ловам Энтони Блинкена, на министерской встрече будут обсуждены усилия по справедливому распределению вакцин; необходимость стабильного финансирования мировой безопасности в сфере здравоохранения; сотрудничество по реагированию на нынешние и будущие вызовы.

Энтони Блинкен также отметил, что нынешний министерский форум должен создать платформу для регулярного взаимодействия глав внешнеполитических ведомств с целью ответа на вызовы глобальной безопасности в области здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом COVID может перейти в форму сезонной болезни.