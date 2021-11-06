Два члена Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призывают президента Джо Байдена увеличить военную помощь для Украины. Они направили соответствующее письмо американскому главе.

Об этом пишет Defense News.

Республиканцы также настаивают на необходимости «развернуть военное присутствие США в Черном море», чтобы предотвратить угрозу вторжения России.

— В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в виде разведки и оружия, — заявили политики.

В издании отмечается, что Роджерс и Тернер являются высокопоставленными членами Комитета.

Члены Палаты представителей призвали Байдена «немедленно рассмотреть вопрос о соответствующем военном присутствии и позициях США в регионе».

Они добавили, что РФ активизировала свое агрессивное поведение, критикуя амбиции Украины по вступлению в НАТО.

Майк Роджерс и Майк Тернер указали, что с тех пор как прошлым летом администрация Байдена выделила Украине 60 млн долларов, военная активность России возросла.

Напомним, указ о предоставлении Украине военной помощи в размере 60 миллионов долларов, которые пойдут на подготовку специалистов и закупку оборонного снаряжения, президент США Джо Байден подписал 28 августа.