Личный врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидхе говорит, что его здоровье стремительно ухудшается, его беспокоит слух и зрение.

Об этом передает «Кавказский узел».

Лечащий врач политика утверждает, что Саакашвили нужна квалифицированная помощь специалистов.

— Сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом, — рассказал Николоз Кипшидзе.

По словам врача, за здоровьем экс-президента пристально наблюдают 11 специалистов. На 35-й день голодовки у политика также появились проблемы с коммуникацией и образовались провалы в памяти.

Михеил Саакашвили объявил голодовку 2 октября. На момент 6 ноября она продолжается 36-й день.

Напомним, личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости перевода политика в клинику.