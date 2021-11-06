Перед руставской тюрьмой, где удерживают экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, собрались тысячи человек, которые требовали перевода политика в гражданскую клинику.

Об этом передает корреспондент «Кавказского узла».

Пришедшие на митинг кричали: «Миша», «Свободу Мише». Перед ними выступали различные оппозиционные спикеры. В считанных метрах от тюрьмы полиция переркрыла движение транспорта, пропуская только пешеходов, которые растянулись на километр.

Чтобы поддержать Саакашвили, некоторые грузины ехали на акцию на машинах из Тбилиси.

— Пусть не сегодня и не завтра, но все равно в ближайшем будущем мы добьемся того, чтобы Михеил Саакашвили был переведен в гражданское многопрофильное медучреждение, а потом вышел на свободу, — заявил «КУ» участник акции Георгий.

Часть протестующих прибыли в Грузию прямиком из других стран.

— Сегодня главное — защитить жизнь и здоровье третьего президента Грузии. Но потом перед Грузией стоит задача провести новые выборы, сформировать новую власть, — заметил иммигрант из Израиля Давид Метревели.

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» указывает на сплоченность людей, которые самоорганизовались, не дожидая указаний сверху.

Напомним, личный врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидхе говорит, что его здоровье стремительно ухудшается, его беспокоит слух и зрение.