В Багдаде в укрепленной Зеленой зоне, где расположены правительственные здания, атаковали резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Каземи. Политик не пострадал.

Об этом заявили в правительстве страны 7 ноября, передает Associated Press.

Указывается, что атаку совершили с помощью беспилотника со взрывчаткой. Аль-Каземи не пострадал и «пребывает в добром здравии». Ранее СМИ сообщали, что он получил ранение. Также телеканал Al Hadath сообщает о десяти пострадавших.

Жители Багдада слышали звук взрыва, после чего в Зеленой зоне столицы произошла стрельба.

США уже осудили покушение на премьера Ирака и предложили помощь в расследовании атаки.

— Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства, – говорится в заявлении Госдепа США.

В Вашингтоне добавили, что «с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал».

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Стоит отметить, в стране в последнее время развернулось протестное движение из-за оглашения результатов выборов, состоявшихся 10 октября. Группы, возглавляющие протесты, хорошо вооружены и поддерживаются Ираном. Они потеряли большую часть мест в парламенте и заявляют о мошенничестве на выборах.

Напомним, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми накануне подписали соглашение о прекращении военной миссии США в Ираке.