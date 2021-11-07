В Багдаде в укрепленной Зеленой зоне, где расположены правительственные здания, атаковали резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Каземи. Политик не пострадал.
Об этом заявили в правительстве страны 7 ноября, передает Associated Press.
Указывается, что атаку совершили с помощью беспилотника со взрывчаткой. Аль-Каземи не пострадал и «пребывает в добром здравии». Ранее СМИ сообщали, что он получил ранение. Также телеканал Al Hadath сообщает о десяти пострадавших.
Жители Багдада слышали звук взрыва, после чего в Зеленой зоне столицы произошла стрельба.
США уже осудили покушение на премьера Ирака и предложили помощь в расследовании атаки.
— Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства, – говорится в заявлении Госдепа США.
В Вашингтоне добавили, что «с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал».
Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Стоит отметить, в стране в последнее время развернулось протестное движение из-за оглашения результатов выборов, состоявшихся 10 октября. Группы, возглавляющие протесты, хорошо вооружены и поддерживаются Ираном. Они потеряли большую часть мест в парламенте и заявляют о мошенничестве на выборах.
Напомним, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми накануне подписали соглашение о прекращении военной миссии США в Ираке.
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В Багдаде в укрепленной Зеленой зоне, где расположены правительственные здания, атаковали резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Каземи. Политик не пострадал.
Об этом заявили в правительстве страны 7 ноября, передает Associated Press.
Указывается, что атаку совершили с помощью беспилотника со взрывчаткой. Аль-Каземи не пострадал и «пребывает в добром здравии». Ранее СМИ сообщали, что он получил ранение. Также телеканал Al Hadath сообщает о десяти пострадавших.
Жители Багдада слышали звук взрыва, после чего в Зеленой зоне столицы произошла стрельба.
США уже осудили покушение на премьера Ирака и предложили помощь в расследовании атаки.
— Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства, – говорится в заявлении Госдепа США.
В Вашингтоне добавили, что «с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал».
Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Стоит отметить, в стране в последнее время развернулось протестное движение из-за оглашения результатов выборов, состоявшихся 10 октября. Группы, возглавляющие протесты, хорошо вооружены и поддерживаются Ираном. Они потеряли большую часть мест в парламенте и заявляют о мошенничестве на выборах.
Напомним, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми накануне подписали соглашение о прекращении военной миссии США в Ираке.