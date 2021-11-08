В Германии оценили ущерб от паводков этим летом по меньшей мере в 29,2 миллиарда евро. Деньги на восстановление просят у фонда солидарности ЕС для ликвидации и последствий природных катастроф. Но эта сумма выходит за рамки возможностей самого фонда.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылками на германскую медиагруппу Funke.

По данным СМИ, правительство Германии уже сообщило Еврокомиссии о рекордной сумме убытков. Она значительно превышает ущерб от паводков в стране в 2002 и 2013 годах.

Чуть больше половины убытков приходится на регион Рейнланд-Пфальц, более 40% ㅡ на регион Северный Рейн-Вестфалия, а остальные ㅡ на Баварию и Саксонию.

Германия подала заявку на получение финансовой помощи для восстановления пострадавших регионов, но полной суммы фонд ЕС не может обеспечить. До сих пор ежегодно у фонда было около 1,3 миллиарда евро, причем часть этой суммы предназначалась для экстренных выплат третьим странам. По данным СМИ, из бюджета этого года в фонде осталось лишь 40,7 миллиона евро.

Однако не только Германия претендует на помощь после паводков. С заявлениями в фонд также обратились Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Австрия. Все эти заявки теперь должны быть проверены в Еврокомиссии.

Напомним, что около 170 человек считаются пропавшими без вести в регионах на западе Германии, пострадавших от наводнений.