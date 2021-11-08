Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшее существование «нормандского формата» находится под большим вопросом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».

Сергея Никифорова спросили, готов ли Владимир Зеленский вынести вопрос экологических проблем оккупированного Донбасса, о которых он упомянул на климатическом саммите в Глазго, на уровень «нормандского формата».

Пресс-секретарь ответил, что хотя это правильная тема для обсуждения на таком уровне, дальнейшее существование этого формата находится «под большим вопросом».

— Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в «нормандском формате» на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок «нормандского формата» под большим вопросом, не только экология, – сказал Сергей Никифоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.