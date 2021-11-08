Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшее существование «нормандского формата» находится под большим вопросом.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».
Сергея Никифорова спросили, готов ли Владимир Зеленский вынести вопрос экологических проблем оккупированного Донбасса, о которых он упомянул на климатическом саммите в Глазго, на уровень «нормандского формата».
Пресс-секретарь ответил, что хотя это правильная тема для обсуждения на таком уровне, дальнейшее существование этого формата находится «под большим вопросом».
— Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в «нормандском формате» на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок «нормандского формата» под большим вопросом, не только экология, – сказал Сергей Никифоров.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.
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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшее существование «нормандского формата» находится под большим вопросом.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».
Сергея Никифорова спросили, готов ли Владимир Зеленский вынести вопрос экологических проблем оккупированного Донбасса, о которых он упомянул на климатическом саммите в Глазго, на уровень «нормандского формата».
Пресс-секретарь ответил, что хотя это правильная тема для обсуждения на таком уровне, дальнейшее существование этого формата находится «под большим вопросом».
— Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в «нормандском формате» на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок «нормандского формата» под большим вопросом, не только экология, – сказал Сергей Никифоров.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.