В минувшие выходные северокорейские механизированные войска провели маневры. Одним из их элементов были соревнования по артиллерийской стрельбе.

Как сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA, за артиллерийской стрельбой наблюдал генерал Пак Чон Чон, член президиума Политбюро и секретарь ЦК правящей Корейской рабочей партии. По данным Reuters, генерал также является координатором ракетной программы Северной Кореи.

Аналитики, которых цитирует Reuters, говорят, что Пхеньян добивается признания права на свои оборонные усилия, чтобы в конечном итоге получить международное одобрение своих баллистических ракет.

— Корейская народная армия (КНА) с энтузиазмом относится к интенсивным тренировкам, чтобы открыть новую главу в укреплении обороноспособности государства, — передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщалось, Ким Чен Ын издал директиву о сокращении потребления продуктов питания для жителей Северной Кореи, исполнение которой растянули на три года.