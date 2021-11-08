Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа».
Об этом пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в понедельник, 8 ноября.
По его словам, он хочет сосредоточиться на работе в парламенте.
— Я созываю съезд «Слуги Народа». Он состоится в Киеве, согласна карантинным ограничениям. Именно этот съезд выберет моего преемника или преемницу, – сказал Александр Корниенко.
Ранее Верховная Рада большинством голосов избрала нового первого вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, за него проголосовали 256 нардепов.
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Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа».
Об этом пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в понедельник, 8 ноября.
По его словам, он хочет сосредоточиться на работе в парламенте.
— Я созываю съезд «Слуги Народа». Он состоится в Киеве, согласна карантинным ограничениям. Именно этот съезд выберет моего преемника или преемницу, – сказал Александр Корниенко.
Ранее Верховная Рада большинством голосов избрала нового первого вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, за него проголосовали 256 нардепов.