Основные работы по обустройству комплекса «Остров зверей» в Николаевском зоопарке планируют закончить до конца текущего года. Однако останется еще несколько видов работ, на которые понадобится финансирование из бюджета.

Об этом рассказал начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров на брифинге в понедельник, 8 октября, пишут НикВести.

— Планируют завершить работы в этом году. Подрядчики работают, с «Островом зверей» все в порядке. Там есть несколько работ, которые будут выполнены в следующем году. И мы будем просить средства на «доокончание». Но основные работы будут завершены в этом году до конца декабря, — сказал Юрий Любаров.

Ранее в Николаеве заместитель городского головы Сергей Коренев обещал, что осенью 2021 года откроют новые летние вольеры комплекса «Остров зверей» в зоопарке.

До этого комплекс обещали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года, когда будет отмечаться 120-летний юбилей зоопарка и День города.