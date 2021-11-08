Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из руставской тюрьмы в неизвестное место. Местные СМИ называют военный госпиталь в Гори.

Об этом информирует портал Грузия Online.

Над местом заключения Саакашвили видели вертолет и две бронированные автомашины. Близким к политику людям отказали в доступе к нему, адвокатов также не пустили.

Однако лечащий врач Саакашвили заявил, что его подопечного перевозят в многопрофильную больницу с современным оснащением.

— Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику, — отметил Николоз Кипшидзе.

Напомним, перед руставской тюрьмой, где удерживают экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, вечером субботы собрались тысячи человек, которые требовали перевода политика в гражданскую клинику.