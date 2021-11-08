Петр Порошенко передал акции «Прямого» и «5 канала» журналистам. Пятый президент подчеркивает, что свободные СМИ – это важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление Зеленского взять под контроль все медиа в стране — путь к диктатуре.

Об этом он сказал в видеообращении.

— Говорят — правда глаза колет. И поэтому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый «закон об олигархах», даже не сомневайтесь — это взять под полный контроль Банковой средства массовой информации, — подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко считает, что информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента.

— Но просто аренды власти уже мало. Она хочет унести эти каналы в фактическую собственность Зеленского. Он лично хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью «закона об олигархах» продать свои масс-медиа ресурсы. А о том, что санкционные решения СНБО принимаются на коррупционной основе, разболтал не кто иной, как лидер фракции Зеленского в Раде (Давид Арахамия, — прим.), — констатирует пятый Президент.

По его словам, Зеленский применяет такую же технологию, как Путин в России в начале нулевых.

— Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Владимир Александрович хочет стать Владимиром Владимировичем. Но, как говорил Леонид Данилович, Украина — не Россия, — заявил Петр Порошенко. — Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить «Прямой» канал. 21 мая 2019 прошла инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который в то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог ввести санкции против «Прямого» канала, я вынужден был купить акции «Прямого» канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова, — напомнил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что вынужден был принять решение о продаже акций двух своих каналов журналистам «из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах».