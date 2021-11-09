В столице провели операцию по задержанию Дениса Куликовского с кличкой «Палыч», истязавшего пленных в печально известной тюрьме «ДНР» под названием «Изоляция».

О поимке военного преступника написал журналист Станислав Асеев.

Именно «Палыч» или «Аид» до февраля 2018 года заведовал пыточным конвеером в «Изоляции», зачастую самолично принимая участие в мучении заключенных.

Украинский журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев сам прошел через «Изоляцию» и выбрался благодаря обмену пленных в 2019 году.

— Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря, — отреагировал он на задержание опасного пособника боевиков.

Как сообщалось, экс-узник донецкого концлагеря раскрыл механизмы давления КГБ.