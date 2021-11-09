Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что 73% украинцев, которые на президентских выборах в 2019 году проголосовали за кандидатуру Владимира Зеленского, «реально лоханулись».

Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону, пишут НикВести.

По словам Евгения Комаровского, президент Владимир Зеленский нарушил обещание не баллотироваться на второй срок, поскольку на сегодняшний день идет подготовка к следующим президенским выборам.

— Того Володю очень любил, а это уже не он, это другой человек, вообще другой человек. Даже начиная с того, что я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, что он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Он сказал, что идет на один строк, но мы сейчас явно же видим, что зачищается информационное поле, что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул. Это же очевидные вещи. Это неправильно, – сказал Евгений Комаровский.

Он также добавил, что украинцы голосуют не за тех кандидатов в президенты, после чего вынуждены «пять лет ждать» следующих выборов.

— Грустно. Грустно в том, плане, что я помню, что когда победил Янукович и, от ты понимаешь, не судьба – ничего нельзя сделать. Ну вот победил, ничего нельзя сделать, надо пять лет подождать. Потом побеждает Порошенко и у тебя всегда какие-то надежды, надежды, а потом бах – война и все еще хуже. Надо подождать еще пять лет. Понимаешь? У нас чуть ли не каждый президент – надо потерпеть еще пять лет и у нас будет новый шанс. В конце концов ты понимаешь, что умные люди поняли сразу, что шансов не было – они свалили, – указал Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский считает, что украинцы должны голосовать на президентских выборах за того кандидата, который представит свою команду, а на последних президентских выборах об этом никто не задумался, поскольку все голосовали против команды Петра Порошенко.

— Если люди, 73% населения, выбирают и ошибаются, то значит есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений, и нам, людям, которые выступают публично, надо не критиковать, а собраться и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президент без списка команды. Никогда в жизни. Более того, я считаю, что мы никогда не должны выбирать фигуру. Владимир Александрович должен был всей стране дать этот посыл, – указал он.

На слова Дмитрия Гордона о том, что у Владимира Зеленского не было своей команды на президентских выборах, Евгений Комаровский ответил: «Так вот это и была наша с тобой дурная ошибка – и мы с тобой лоханулись и 73% населения. Потому что нам было важно, чтобы это была не команда Порошенко. Мы лохи, реальные. Я чувствую себя виноватым, но у меня не было выбора на то время».

Напомним, последний опрос Киевского международного института социологии 15-18 октября показал, что если бы выборы президента проходили в октябре 2021 года, Владимир Зеленский победил бы с поддержкой в 24,7%. Однако за последние четыре месяца поддержка президента уменьшилась на 2,6%.