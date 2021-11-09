Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева созвала внеочередную сессию на пятницу, 12 ноября. В связи с карантинными ограничениями она пройдет в режиме онлайн.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на сессии будут рассмотрены неотложные вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19 и ликвидацией последствий, вызванных вспышкой заболевания. Также ряд вопросов будет касаться поддержки больниц области в условиях пандемии.

— Уверена, депутаты не останутся в стороне от важных сегодня вопросов. Докажем, что даже в чрезвычайных обстоятельствах мы можем работать ради интересов общества, — подчеркнула Анна Замазеева.

Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте областного совета в день заседания.

Напомним, ранее депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко инициировала сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии из-за ситуации с распространением COVID–19 в области.