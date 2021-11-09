Офис Генерального прокурора объявил новые подозрения по делу Майдана бывшим руководителям правоохранительных органов времен президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

— Сегодня прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи ДБР сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях 9 членам организованной преступной группы бывшего Президента Украины, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой. В прошлую пятницу о новом подозрении также доложено самому экс-президенту, — написала Ирина Венедиктова.

Она уточнила, что среди подозреваемых — бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут», командующий внутренними войсками МВД, министр обороны, глава Службы безопасности и его заместитель.

Напомним, в августе этого года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины.