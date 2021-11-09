Тысячи сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили собрались в центре Тбилиси с двумя требованиями — немедленное освобождение политика и аннулирование итогов муниципальных выборов, на которых партия власти объявила о победе.

Об этом информирует «Кавказский узел».

Единомышленники Саакашвили вышли на столичную площадь Свободу и прошли шествием до здания администрации правительства страны, чтобы перекрыть выходы. По словам собравшихся, акция не имеет срока и продолжится до выполнения всех требований.

Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что бессрочный протест будет проходить в форме небольших акций.

— Улицы города не опустеют, борьба будет вестись на нервах, — подчеркнул соратник бывшего лидера Грузии.

Не все согласились с планом Мелии, рядовые участники митинга уверены, что нужно предпринять что-то немедленно.

— Счёт идёт на часы, чтобы спасти жизнь Саакашвили. Нам нужно сделать больше, — выразил свою позицию один из пришедших, назвавшийся Кобой.

Против протестующих уже собрали силы полиции, ближе к центру стянули несколько автобусов с силовикам.

— Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы членов парламента и сотрудников аппарата, — заявил грузинский парламент.

Ранее сообщалось, вчера экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу.