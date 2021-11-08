Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Гражданская жена политика Елизавета Ясько назвала место госпитализации Саакашвили самым опасным для его жизни.

— Несмотря на заявления консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов и позицию Украины его перевели в самое опасное место для его жизни — Глдани! — написала нардеп.

Именно Гладнская тюрьма стала печально известным местом в 2012 году. Тогда национальные телеканалы получили в свое распоряжение записи с потверждениями пыток и изнасилований в этом пенитенциарном учреждении. Несколько дней трансляций шокирующих кадров в прямом эфире привели к отставке министра по делам исполнения наказаний Грузии Хатун Калмахелидзе.

После этого политического скандала партия Саакашвили стремительно потеряла народную любовь и поддержку, а сам он через год покинул Грузию, где в 2014 году на него открыли уголовное дело.

Еще несколько часов назад мать Михеила Саакашвили была в уверенности, что ее сына переведут в современный военный госпиталь в Гори.

Напомним, в конце октября адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждал, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.