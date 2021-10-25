Адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

Об этом Ника Гварамия сообщила в ходе брифинга, пишет «Украинская правда».

— Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили, – сказала Ника Гварамия.

Адвокаты требуют, чтобы власти Грузии в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Михаила Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «очередной грязной провокацией» заявления о планируемой ликвидации Саакашвили в тюремной больнице, связав их с приближением второго тура муниципальных выборов.

— Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно, – сказал премьер.

Он также добавил, что «Грузинская мечта» не способна на «такую ужасную провокацию» в отличие от партии Саакашвили, «Единого национального движения».

Премьер убежден, что Михаил Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь на то, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике.

Ираклий Гарибашвили исключил, что Саакашвили переведут в клинику гражданского сектора. По его словам, абсолютно всех голодающих заключенных в случае необходимости госпитализируют в тюремный госпиталь, и экс-президент «не является привилегированным».

Напомним, что в сентябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о планах вернуться в родную страну, несмотря на открытые уголовные дела и высокую вероятность ареста.

Спустя почти месяц, 1 октября Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что уже находится в Грузии и представители официальной власти начали упражняться в постах с угрозами и оскорблениями.

В тот же день бывшего президента Грузии задержали грузинские правоохранители, а 8 октября соратники Михаила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика. после задержания политик объявил голодовку. Позже Николоз Кипшидзе, который является лечащим врачом Михаила Саакашвили, рассказал, что Михаил Саакашвилиобессилил на семнадцатый день голодовки.