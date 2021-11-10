Сегодня, 10 ноября, Кабинет Министров принял разработанное Министерством здравоохранения постановление, повышающее тарифы на операции по трансплантации сердца и легких.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

— Благодаря этим изменениям украинские медучреждения получат возможность покрывать все фактические расходы по осуществлению соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество, — указано в сообщении.

Известно, что ранее тарифы на услугу по трансплантации сердца или комплекса «сердце-легкие» определялись постановлением КМУ № 1083 от 2019 года. Однако Минздрав инициировал их обновление, чтобы тарифы покрывали все необходимые расходы по лечению и реабилитации пациентов, а также для того, чтобы способствовать развитию этого направления.

Согласно принятым изменениям:

Услуга «Трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие», в том числе донорский этап» теперь разделяется на две отдельные услуги — по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено отличиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и так далее;

Происходит увеличение тарифов на трансплантацию сердца и легких втрое — до 2 миллионов гривен и 2,7 миллионов гривен соответственно, что обусловлено необходимостью покрытия фактических расходов поставщиков услуг по трансплантации и сложности и дорогостоящей посттрансплантационного периода у пациентов.

При этом обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких в Беларуси $110 тысяч и $140 тысяч соответственно.

Изменения позволят стимулировать и развивать направление трансплантации, увеличить доступность соответствующих операций и оказать помощь как можно большему числу украинцев.

В МОЗ подчеркнули, что операции по трансплантации в Украине выполняются за счет средств государственного бюджета и абсолютно безвозмездны для пациентов.

Напомним, 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.