Сегодня, 10 ноября, Кабинет Министров принял разработанное Министерством здравоохранения постановление, повышающее тарифы на операции по трансплантации сердца и легких.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
— Благодаря этим изменениям украинские медучреждения получат возможность покрывать все фактические расходы по осуществлению соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество, — указано в сообщении.
Известно, что ранее тарифы на услугу по трансплантации сердца или комплекса «сердце-легкие» определялись постановлением КМУ № 1083 от 2019 года. Однако Минздрав инициировал их обновление, чтобы тарифы покрывали все необходимые расходы по лечению и реабилитации пациентов, а также для того, чтобы способствовать развитию этого направления.
Согласно принятым изменениям:
При этом обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких в Беларуси $110 тысяч и $140 тысяч соответственно.
Изменения позволят стимулировать и развивать направление трансплантации, увеличить доступность соответствующих операций и оказать помощь как можно большему числу украинцев.
В МОЗ подчеркнули, что операции по трансплантации в Украине выполняются за счет средств государственного бюджета и абсолютно безвозмездны для пациентов.
Напомним, 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.
Сегодня, 10 ноября, Кабинет Министров принял разработанное Министерством здравоохранения постановление, повышающее тарифы на операции по трансплантации сердца и легких.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
— Благодаря этим изменениям украинские медучреждения получат возможность покрывать все фактические расходы по осуществлению соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество, — указано в сообщении.
Известно, что ранее тарифы на услугу по трансплантации сердца или комплекса «сердце-легкие» определялись постановлением КМУ № 1083 от 2019 года. Однако Минздрав инициировал их обновление, чтобы тарифы покрывали все необходимые расходы по лечению и реабилитации пациентов, а также для того, чтобы способствовать развитию этого направления.
Согласно принятым изменениям:
При этом обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких в Беларуси $110 тысяч и $140 тысяч соответственно.
Изменения позволят стимулировать и развивать направление трансплантации, увеличить доступность соответствующих операций и оказать помощь как можно большему числу украинцев.
В МОЗ подчеркнули, что операции по трансплантации в Украине выполняются за счет средств государственного бюджета и абсолютно безвозмездны для пациентов.
Напомним, 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.