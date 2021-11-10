В структуре управления транспортного комплекса Николаевского горсовета собираются создать инспекцию по соблюдению правил парковки.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по оптимизации структуры мэрии Николаева в среду, 10 ноября, передает корреспондент НикВести.

Замначальника управления транспортного комплекса Олег Кукса рассказал, что по плану, работать в новом отделе будут 22 человека, а на первый год его работы потребуется финансирование в размере около 8 миллионов гривен. В сумму входит закупка техники (планшетов, принтеров и т.п.), а также зарплаты.

В свою очередь, заместитель городского головы Юрий Степанец отметил, что уместнее было создать коммунальное предприятие, а не вводить должности в штат управления горсовета. С этим согласился вице-мэр, глава рабочей группы Дмитрий Лазарев, который сказал, что постановлением Кабинета Министров утвержден классификатор должностей для госслужащих и органов местного самоуправления, которого необходимо придерживаться.

— Мы общались с городом Днепр, туда выезжал начальник, смотрел, консультировался и это разрабатывалось по аналогу Днепра, — ответил Олег Кукса.

После Дмитрий Лазарев дал ему поручение все же дополнительно проконсультироваться по данному вопросу.

Отметим, что именно в городе Днепр, на который ссылаются в управлении транспортного комплекса, создано отдельное КП «Транспортная инфраструктура города», которое занимается этими вопросами.

— В управлении транспорта будут эти должности. Они будут выходить на улицу и фиксировать нарушения правил дорожного движения, остановки и стоянки. Будет проводиться фиксация, вноситься в планшет нарушение правил дорожного движения и выписываться постановление. Все средства, которые будут накладываться на водителей, будут поступать в местный бюджет, — сказал Олег Кукса.

Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева поинтересовалась, кто будет контролировать инспекторов, чтобы те не брали взятки.

— У меня вопрос как у плательщика налогов. А кто будет контролировать контролеров? Ходят люди, выписывают штрафы. У нас была история с ГАИшниками, которые брали-брали-брали. До сих пор у нас борются с коррупцией и побороть не могут. Один вопрос. Чтобы это было выгодно не только для должностных лиц, но и для бюджета, — отметила Елена Киселева.

Олег Кукса отметил, что за сотрудниками будет осуществляться гласный и негласный контроль. При этом сам контроль он возложил на правоохранителей — полицию и Госбюро расследований, а также на антикоррупционный департамент мэрии.

Первый вице-мэр Виталий Луков добавил, что штат будут набирать постепенно, а инспекторов отправят на обучение, поскольку без него они не получат доступ к общегосударственной системе.

Он также отметил, что перед инспекторами не будут ставить планы, как перед бывшими ГАИшниками, чтобы не превращать структуру в бизнес.

— Наша задача, по большому счету, не количество штрафов. Наша задача — чтобы люди не парковались в неустановленных местах. Мы же не создаем это как бизнес-проект. Это нельзя так воспринимать. За инспекторами будут закреплены соответствующие микрорайоны, а их зарплата и вообще целесообразность работы будет измеряться тем, что в их микрорайоне нет массовых или совсем нет нарушений, — сказал Виталий Луков.

Напомним, что в Вознесенске начали работать платные парковки. Там определили 164 специальных места для парковки.