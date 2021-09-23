В Вознесенске определили 164 места для парковки. Первые три платные парковки начнут работать со следующей недели.

Об этом сообщили на странице Міська влада Вознесенська в Facebook.

Согласно решению исполкома, в громаде будет организовано 3 зоны для парковки: улица Чубчика – 125 мест, улица Центральная от управления сельского хозяйства до кафе «Витнаж» – 13 мест, площадь Центральная – 27 мест.

Парковки будут работать с 7:00 до 16:00. Стоимость одного паркоместа составляет 5 гривен в час. Для постоянных пользователей предусмотрена возможность оплаты места по цене 780 гривен.

Кроме того, для людей с инвалидностью I и II группы предусмотрели 10% бесплатных парковочных мест:

— На территории зон для парковки с 5 октября на будет работать инспектор по парковке. Размер штрафов за нарушение правил парковки и неуплату за парковку составит от 340 до 1700 гривен за одно правонарушение, — сообщили в горсовете.

Напомним, что в Вознесенске состоялись общественные слушания, на которых жителям города презентовали проекты реконструкции Центральной площади и Набережной реки Мертвовод.

Ранее сообщалось, что городской голова Вознесенска Евгений Величко не смог с первого раза ответить на вопрос журналиста о том, согласно какой стратегии развивается город.