Сегодня, 10 ноября, тело Бориса Павлова, который приходился двоюродным братом бывшему мэру Кривого Рога Константину Павлову, обнаружили в петле.

Об этом информируют региональные СМИ.

По первоначальным сообщениям, о смерти Бориса Павлова в полицию сообщила женщина, состоявшая с ним в гражданском браке.

Борис Павлов Константин Павлов Андрей Павлов

50-летний мужчина продолжительное время болел туберкулезом. В полиции пока не предоставили официальные комментарии по данному инциденту.

Это уже не первый случай среди родственников экс-головы Кривого Рога, которого нашли в бездыхательном состоянии на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три основные версии происшествия — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

Еще одного Павлова — Андрея, брата Константина, обнаружили без признаков жизни в собственном жилье.