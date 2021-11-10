Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в четверг, 11 ноября, подаст в отставку.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в правительстве.

По информации источника, решение было принято после того, как Кабмин проголосовал за отделение Госкино от его ведомства. Собеседник издания сообщил, что это стало «последней каплей» для Александра Ткаченко.

Отмечается, что Александр Ткаченко узнал о решении правительства касательно Госкино постфактум, когда находился в командировке в Париже. С Минкультом ничего не согласовывали в Кабмине.

Теперь ведомство должно стать Министерством культуры.

Собеседник издания добавил, что отделение Госкино, по мнению Ткаченко, противоречит логике реформы, которая была начата еще до его назначения в министерство.

Напомним, телеведущая Каролина Ашион расказала случай шестилетней давности, когда ей отказали в работе на утреннем шоу «1+1» из-за цвета кожи, после отказа она покинула работу. Тогда гендиректором холдинга «1+1 медиа» был нынешний министр культуры Александр Ткаченко.