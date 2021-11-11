РФ с 9 ноября полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов — через шесть лет отсутствия авиасообщения после крушения самолета «Когалимавиа» над Египтом.

Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению ввоза и распространения коронавируса в РФ.

Отмечается, что чартерные перелеты ранее были полностью запрещены. Регулярные полеты из Москвы в Египет, в том числе курорты, возобновились 9 августа, позже их постепенно открывали из других крупных городов — разрешения выдавали поэтапно в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Напомним, в сентябре этого года в Египте начались работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали.