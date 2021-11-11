Министр культуры Александр Ткаченко утром 11 ноября написал заявление об увольнении.

Информацию об этом чиновник подтвердил на своей странице в Facebook.

Среди причин он назвал отделение Госкино от Минкультуры, мол, правительство приняло такое решение без согласования министерства.

— Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности, – отметил Александр Ткаченко.

Напомним, телеведущая Каролина Ашион расказала случай шестилетней давности, когда ей отказали в работе на утреннем шоу «1+1» из-за цвета кожи, после отказа она покинула работу. Тогда гендиректором холдинга «1+1 медиа» был нынешний министр культуры Александр Ткаченко.