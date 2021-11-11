Султанат Оман вложил в украинскую экономику нулевые финансовые средства, несмотря на поездку Зеленского в эту страну и сообщения Офиса президента о вероятных инвестициях.

На это обратило внимание «Зеркало недели», подкрепив утверждения данными Нацбанка.

В январе 2020 года Владимир Зеленский вместе с семьей слетал в Оман, утверждая журналистам, что он устанавливал связи с тамошней властью.

А пресс-служба главы государства акцентировала, что президент затронул тему экономического сотрудничества, а «оманская сторона проявила заинтересованность насчет активизации сотрудничества в инвестиционной сфере».

В сухом остатке за несколько лет в Украину не поступило никаких инвестиций из этой страны Персидского залива, о чем говорят данные НБУ.

— Видимо, эта заинтересованность оказалась недостаточно, — отмечает ZN.UA.

Напомним, ОПУ подал в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.