Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент отметил недопустимость применения к гражданину Украины Михеилу Саакашвили непропорциональных мер принуждения.

«Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким», — говорится в сообщении ОП.

Он также попросил рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, содержащийся в Глданской тюрьме, заканчивает голодовку, длившуюся с начала октября. В общей сложности политик не принимал пищу 41 день.