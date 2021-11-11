Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, содержащийся в Глданской тюрьме, заканчивает голодовку, длившуюся с начала октября. В общей сложности политик не принимал пищу 41 день.

О позиции политика передает телеканал Matavari.

Желание бывшего главы государства передал его адвокат Ника Гварамахия.

— Я принял решение, учитывая резолюцию Страсбургского суда, прекратить голодовку, — цитирует юрист Саакашвили.

Защитник экс-президента прочитал письмо от своего клиента в эфире канала «Формула».

— Моя голодовка уже становится орудием борьбы между россиянами и нынешним правительством, но не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку, — из письма.

Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск представителей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в котором было требование о переводе политика в клинику за пределами тюрьмы.

Напомним, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу. В ответ его сторонники начали бессрочный протест.

Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

В день задержания, 1 октября, Саакашвили объявил демонстративную и бессрочную голодовку, пока его не выпустят из тюрьмы.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.