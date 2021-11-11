Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск представителей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в котором было требование о переводе политика в клинику за пределами тюрьмы.

Об этом пишет «Кавказский узел».

Суд ограничился формальными заявлениями, обязав власти Грузии информировать о состоянии Саакашвили, и призвав его самого к остановке голодовки.

В то же время личный врач третьего президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что на теле Михеила сфотографированы и зафиксированы повреждения.

— Саакашвили испытывает сильную слабость. Он очень недоволен тем, что ему не дали возможности посетить судебное заседание, — добавил лечащий врач.

Вчера пенитенциарная служба Грузии не доставила политика в суд, где началось рассмотрение его процесса, с объяснением, что якобы сторонники Саакашвили могли заблокировать машину с политиком.

Помимо этого, общественная организация «Центр психологической реабилитации жертв пыток «Эмпатия» сделала открытым медзаключение о нынешнем состоянии Саакашвили, в котором указывается, что высокопоставленные представители правящей партии оскорбляли Михеила, за ним вели незаконную слежку, его лишили возможность не независимую медицинскую экспертизу, а в тюремную больницу его заманили обманом.

Ранее сообщалось, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу. В ответ его сторонники начали бессрочный протест.