Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Саакашвили не нуждается в украинских медиках, так как ему хватает внимания грузинских.
На сайте правительства Грузии кратко резюмировали телефонынй разговор украинского президента с грузинским премьером.
Глава правительства Грузии сделал ремарку, что третьему президенту хватает внимания местных врачей.
— Владимир Зеленский поинтересовался, можно ли рассматривать возможность получения украинскими врачами разрешения на проверку состояния здоровья Михеила Саакашвили. В ответ Иракли Гарибашвили отметил, что за заключенным Саакашвили заботятся высококвалифицированные медицинские работники Грузии, — сказано в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили и попросил дать право украинским медикам обследовать Михеила Саакашвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Саакашвили не нуждается в украинских медиках, так как ему хватает внимания грузинских.
На сайте правительства Грузии кратко резюмировали телефонынй разговор украинского президента с грузинским премьером.
Глава правительства Грузии сделал ремарку, что третьему президенту хватает внимания местных врачей.
— Владимир Зеленский поинтересовался, можно ли рассматривать возможность получения украинскими врачами разрешения на проверку состояния здоровья Михеила Саакашвили. В ответ Иракли Гарибашвили отметил, что за заключенным Саакашвили заботятся высококвалифицированные медицинские работники Грузии, — сказано в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили и попросил дать право украинским медикам обследовать Михеила Саакашвили.