Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Саакашвили не нуждается в украинских медиках, так как ему хватает внимания грузинских.

На сайте правительства Грузии кратко резюмировали телефонынй разговор украинского президента с грузинским премьером.

Глава правительства Грузии сделал ремарку, что третьему президенту хватает внимания местных врачей.

— Владимир Зеленский поинтересовался, можно ли рассматривать возможность получения украинскими врачами разрешения на проверку состояния здоровья Михеила Саакашвили. В ответ Иракли Гарибашвили отметил, что за заключенным Саакашвили заботятся высококвалифицированные медицинские работники Грузии, — сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили и попросил дать право украинским медикам обследовать Михеила Саакашвили.