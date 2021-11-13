Жители Заводского района потребовали отправить в лабораторию образец нового асфальтного покрытия, уложенного подрядчиком.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Вчера, 12 ноября, на место, где проводился ремонт, выехали сотрудники Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

— В начале мы выехали сюда комиссионно, взяли заместителя городского головы, ГАСК, подрядчика, администрацию, посмотрели. Визуально выявили ряд недостатков и попросили подрядчика их исправить. Кроме того, было принято решение взять пробы асфальта. Был заключен договор с лабораторией, приехали взять пробы, — рассказал директор Антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

Начальница отдела коммунального хозяйства администрации Заводского района Виктория Самойленко отметила, что согласно тендерной документации слой асфальта должен достигать 5 сантиметров. Это и проверят посредством экспертизы.

По данным системы открытых закупок ProZorro, ремонт обошелся в 3700 гривен. Победителем тендера стало ООО «Строительная лаборатория».

На одном участке ремонта эксперты взяли две пробы на расстоянии друг от друга. За этим наблюдали заказчик, представители Антикоррупционного департамента, администрации района и технадзора. Визуально видно, что заявленным 5 сантиметрам не соответствует слой ни на одной из локаций, на которых работал подрядчик. Однако в дальнейшем это изучат.

— Это местная лаборатория, имеющая лицензию, сертификат, они нам дадут официальное заключение, которое годится для предъявления претензии подрядчику, — говорит Андрей Ермолаев.

Вывод экспертов ожидается уже на следующей неделе, в департаменте составляют список других объектов, требующих проверки.

Отмечается, что при подозрении на низкое качество выполненных работ горожане могут сообщать об этом властям — сделать это можно, например, через контакт-центр. Однако важно пожаловаться на недобросовестного подрядчика до полного расчета с ним.

Ранее НикВести писали, что в Николаеве дорожники около месяца назад срезали асфальт на улице Скороходова и до сих пор не постелили новое покрытие.