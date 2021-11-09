В Николаеве дорожники около месяца назад срезали асфальт на улице Скороходова и до сих пор не постелили новое покрытие.

На состояние дороги пожаловался видеоблогер Олег Мудрак на своей странице в Facebook.

— Ничему уже в этом городе не удивляюсь. Потому что срезали асфальт уже более месяца назад. все скачут, как идиоты, по этим ямам, по этим вырезанным, отфрезерованным латкам. Идиотизм продолжается по той самой причине, как я понимаю, что никто не собирается все это дело асфальтировать. Главное отрапортовать: идет ремонт улицы, можем, будем, достигнем, — сказал он.

Ранее директор КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко заявил, что на дорогах Николаева практически невозможно сделать ровную латку, поскольку они изначально являются кривыми. Одна из причин тому — у большинства дорог в городе закончился срок эксплуатации. Они требуют капитального ремонта, а не ямочного.