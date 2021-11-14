Украинские военно-морские силы провели тренировки с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, пишет Европейская правда.

В тренировках, в частности, был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС — патрульный самолет P-8 «Poseidon» и вертолет.

В общей сложности в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса.

Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее.

В начале ноября сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по региону.