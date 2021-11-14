Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которую подозревают в перевозке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, отменила рейсы в Минск.

Об этом пишет Корреспондент.

Решение было принято на фоне обострения кризиса на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении.

— Поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в Минск, является сирийцами, Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минска, — сообщили в компании.

Ранее Иракские авиалинии подтвердили, что не возобновят полеты в Минск из-за миграционного кризиса. В Турции гендирекция гражданской авиации запретила продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь. Запрет касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и Белавиа, а также всех аэропортов.

В свою очередь белорусская авиакомпания Белавиа также заявила, что прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

Ранее Европейский Союз рассматривал вопрос о введении санкций против главного аэропорта Беларуси в связи с миграционным кризисом.