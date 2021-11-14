Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что хочет разместить ракетные комплексы «Искандер» у границы с Украиной.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Игорю Коротченко.

— Сейчас дергаю вашего президента, мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки «Искандер». Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш «Полонез» (белорусский ракетный комплекс, разработанный на основе советской системы залпового огня «Смерч», — прим.) — до 300, — заявил Александр Лукашенко.

Издание «Левый берег» отмечает, что несколько лет назад Александр Лукашенко говорил, что «украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны», а позже шутил: «Если и придем с севера к вам, — я хочу, чтобы это военные услышали в Украине, — то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах».

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью испортились. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения России с севера, а Лукашенко, в свою очередь, стал называть Украину угрозой для Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.