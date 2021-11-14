Расследование Bellingcat по делу «Вагнергейта», которое будет опубликовано на этой неделе, насчитывает более 11 тысяч слов.

Об этом говорится в Twitter группы международных расследователей.

Расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

— Расследование, которое будет опубликовано в начале следующей недели, является результатом интенсивных усилий нашей следственной группы во главе с Христо Грозевым, и является наиболее детальным анализом неудачной разведывательной операции, которая привела к аресту 33 наемников в Беларуси в 2020 году, — говорится в сообщении.

Отчет будет содержать много информации и доказательств, сравнимых с заявлениями президента Украины и его команды, отметили в Bellingcat.

Напомним, ранее народные депутаты от «Европейской Солидарности» потребовали расследовать «вагнергейт», отмывание денег, выведенных из ПриватБанка через офшоры Владимира Зеленского и фальсификацию принятых монобольшинством законов.