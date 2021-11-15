Талибы провели военное шествие через Кабул, на котором продемонстрировали технику российского происхождения и снаряжение, оставшееся от американской армии.

Об этом пишет Reuters.

Праздник организовали к окончанию подготовки 250 бойцов, которые теперь умеют обращаться с современной американской техникой.

Афганские журналисты из Кабула сообщают, что через город двинулись десятки бронированных машин M117, а сверху летели российские вертолеты Ми-17. Рядовые талибы шли с американскими винтовками М4.

Большая часть американского вооружение, попавшего в руки «Талибана», предназначалось для борцов с ним, которых снабжал Вашингтон. В последние месяцы талибы все чаще заявляют, что намерены восстанавливать военную авиацию и готовить узкопрофилированных специалистов в этой сфере.

Как сообщалось, Махджабин Хакими, молодая звезда кабульского волейбольного клуба, была казнена джихадистами из «Талибана».