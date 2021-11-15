В тюремную больницу, где содержат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, не пустили медицинский консилиум. Также политика отказались вывозить в суд.

Об этом информирует портал Грузия Online.

Врачей от Минздрава Грузии не пустили под предлогом окончания рабочего времени.

— Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и постыдный факт, — акцентировал адвокат Шота Тутберидзе.

А пенитенциарная служба заявила, что политика недопустят на собственный процесс якобы из благих побуждений и беспокойства за его здоровье. Вместо этого для Саакашвили организуют дистанционной присутствие или выездное заседание в тюрьме.

Как сообщалось, девять депутатов-оппозиционеров грузинского парламента объявили голодовку в поддержку заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.