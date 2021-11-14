Девять депутатов-оппозиционеров грузинского парламента объявили голодовку в поддержку заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает IPN.

Член партии «Единое национальное движение» Давит Киркитадзе заявил, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Саакашвили не переведут в гражданскую больницу.

Как отмечается, голодать будут Давит Киркитадзе, Акаки Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили и попросил дать право украинским медикам обследовать Михеила Саакашвили.

На что Иракли Гарибашвили заявил, что Саакашвили не нуждается в украинских медиках, так как ему хватает внимания грузинских.