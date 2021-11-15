Временная следственная комиссия Верховной Рады не смогла установить, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию членов ЧВК Вагнер.

Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила глава ВСК нардеп Марьяна Безуглая, передает Корреспондент.

— Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто, на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке, — сказала она.

По ее словам, нет никакого документально оформленного указания об отсрочке операции.

— ВСК также не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководству ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие, удостоверяющее все имеющиеся показания заслушанных лиц, — отметила нардеп.

Кроме того, ВСК установила, что глава Офиса президента не имеет полномочий давать распоряжения разведке Минобороны по отсрочке любого разведывательного мероприятия.

— Установлено, что министр обороны может санкционировать определенные действия в рамках активного мероприятия только в части, которая касается дополнительного привлечения ВСУ, и не может санкционировать ход активного мероприятия в целом, — рассказала Марьяна Безуглая.

Также, по ее словам, ВСК не нашла подтверждения утечки информации о спецоперации.

— ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активных мероприятий на любом из их этапов. В частности, ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки, — сказала Марьяна Безуглая.

Также, как выяснила ВСК, один человек из группы наемников не был экстрадирован в Российскую Федерацию вместе с другими членами группы. По словам нардепа, РФ и Беларусь могли знать об отдельных процессах, происходивших в ходе операций.

— ВСК получила материалы разведывательного общества о том, что один из 33 наемников в конце мая 2020 года сначала обратился с заявлением в ФСБ РФ, а затем уже в начале июля 2020 передал аналогичную информацию в ГУ ВС РФ, где подробно раскрыл порядок установления им контакта с вербовщиками ППК «МАР», дальнейшие мероприятия по трудоустройству, а также конкретные действия вербовщиков. В своих заявлениях он высказал просьбу проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях вербовщиков ПИК «МАР» состава преступления, предусмотренного статьей 359, — рассказала глава ВСК.

Отмечается, что сегодня свое расследование о срыве спецоперации по вагнеровцам обещает опубликовать Bellingcat. Ранее сообщалось, что оно насчитывает более 11 тысяч слов.