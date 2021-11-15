Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи находящимся там беженцам и нелегалам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого канцлера.

— Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила с Александром Лукашенко по телефону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

В свою очередь пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что телефонный разговор с Меркель продолжался около 50 минут. В ходе беседы обсуждался ряд проблем и прежде всего ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Ангела Меркель и Александр Лукашенко затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе. Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину.