Украинская омбудмен Людмила Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у главы Исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

— Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур, — написала Людмила Денисова.

Людмила Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.

Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.

Ранее в тюремную больницу, где содержат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, не пустили медицинский консилиум. Также политика отказались вывозить в суд.