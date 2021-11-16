Украинская омбудмен Людмила Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у главы Исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
— Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур, — написала Людмила Денисова.
Людмила Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.
Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.
Ранее в тюремную больницу, где содержат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, не пустили медицинский консилиум. Также политика отказались вывозить в суд.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Украинская омбудмен Людмила Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у главы Исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
— Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур, — написала Людмила Денисова.
Людмила Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.
Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.
Ранее в тюремную больницу, где содержат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, не пустили медицинский консилиум. Также политика отказались вывозить в суд.