ЕС предстоит сделать выбор между российским газом и суверенитетом. Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Об этом пишет The Guardian.

Борис Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов, выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

— Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться, — сказал Борис Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что основной упор Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. Подобный подход он объяснил «обязательством в области демократии и свободы», которое лежит на Великобритании.

При этом Джонсон выступил против изоляции РФ.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины