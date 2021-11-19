Проект, над которым польский парламент работал последнее время, позволяет ввести временный запрет на пребывание на определенном участке приграничной зоны.

Об этом пишет GW.

Сфера и продолжительность запрета будут указаны в постановлении министра внутренних дел и администрации. Ограничения не будут распространяться на местных жителей и людей, которым нужно добираться на работу по соседству, а также на студентов и поляков, использующих пограничные переходы. Согласие на присутствие других людей, в частности журналистов, дает местный командир пограничной службы.

Как указано в обосновании правок к «Закону об охране государственной границы», необходимость предлагаемых изменений напрямую связана с продолжающимся кризисом на польско-белорусской границе.

Депутаты от оппозиции заявляют, что проект был создан, среди прочего, для того, чтобы «не допустить польских журналистов к этой границе».

В свою очередь, в правящей партии настаивают, что эти меры помогут решить кризис на границе.

— Поговорите с пограничниками, солдатами, полицейскими, и вы убедитесь, что эффективность службы, комфорт и безопасность повысились. (...) Они говорят: «Да, это один из ключевых элементов, которые помогли нам сохранить польскую границу», — заявил замглавы польского МВД Мацей Всик.

Вчера сообщалось, в Польше рассказали о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов.