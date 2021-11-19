Проект, над которым польский парламент работал последнее время, позволяет ввести временный запрет на пребывание на определенном участке приграничной зоны.
Об этом пишет GW.
Сфера и продолжительность запрета будут указаны в постановлении министра внутренних дел и администрации. Ограничения не будут распространяться на местных жителей и людей, которым нужно добираться на работу по соседству, а также на студентов и поляков, использующих пограничные переходы. Согласие на присутствие других людей, в частности журналистов, дает местный командир пограничной службы.
Как указано в обосновании правок к «Закону об охране государственной границы», необходимость предлагаемых изменений напрямую связана с продолжающимся кризисом на польско-белорусской границе.
Депутаты от оппозиции заявляют, что проект был создан, среди прочего, для того, чтобы «не допустить польских журналистов к этой границе».
В свою очередь, в правящей партии настаивают, что эти меры помогут решить кризис на границе.
— Поговорите с пограничниками, солдатами, полицейскими, и вы убедитесь, что эффективность службы, комфорт и безопасность повысились. (...) Они говорят: «Да, это один из ключевых элементов, которые помогли нам сохранить польскую границу», — заявил замглавы польского МВД Мацей Всик.
Вчера сообщалось, в Польше рассказали о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Проект, над которым польский парламент работал последнее время, позволяет ввести временный запрет на пребывание на определенном участке приграничной зоны.
Об этом пишет GW.
Сфера и продолжительность запрета будут указаны в постановлении министра внутренних дел и администрации. Ограничения не будут распространяться на местных жителей и людей, которым нужно добираться на работу по соседству, а также на студентов и поляков, использующих пограничные переходы. Согласие на присутствие других людей, в частности журналистов, дает местный командир пограничной службы.
Как указано в обосновании правок к «Закону об охране государственной границы», необходимость предлагаемых изменений напрямую связана с продолжающимся кризисом на польско-белорусской границе.
Депутаты от оппозиции заявляют, что проект был создан, среди прочего, для того, чтобы «не допустить польских журналистов к этой границе».
В свою очередь, в правящей партии настаивают, что эти меры помогут решить кризис на границе.
— Поговорите с пограничниками, солдатами, полицейскими, и вы убедитесь, что эффективность службы, комфорт и безопасность повысились. (...) Они говорят: «Да, это один из ключевых элементов, которые помогли нам сохранить польскую границу», — заявил замглавы польского МВД Мацей Всик.
Вчера сообщалось, в Польше рассказали о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов.