Партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти, может прислушаться к рекомендациям медиков и положить экс-президента Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.

Об этом заявил депутат этой политсилы Давид Сергеенко.

Экс-министр здравоохранения заявил, чтобы якобы в решении о переводе Саакашвили, если оно будет, политика не будет играть никакой роли.

— Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня, и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования, то пациента переведут в другую клинику. [...] Единственным основанием для решения станут медицинские показатели, — высказался Давид Сергеенко.

Вчера Михеил Саакашвили в начале упал без сознания, после чего его перевели в реанимацию при тюремной больнице.