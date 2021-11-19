Президент России Владимир Путин присвоил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто «орден Дружбы».
Соответствующий указ размещен на официальном российском портале.
Венгерского министра отметили формулировкой за «большой личный вклад».
— За развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, — говорится в документе.
Напомним, в конце лета Венгрия заключила новый газовый контракт с Россией — в обход Украины.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Президент России Владимир Путин присвоил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто «орден Дружбы».
Соответствующий указ размещен на официальном российском портале.
Венгерского министра отметили формулировкой за «большой личный вклад».
— За развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, — говорится в документе.
Напомним, в конце лета Венгрия заключила новый газовый контракт с Россией — в обход Украины.