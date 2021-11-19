Трем областным больницам Николаевщины выделили деньги на препараты, а четыре учреждения получат средства для установки кислородных станций или емкостей.

Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева написала на своей странице в Facebook.

— Областные больницы больницы получают дополнительные средства на борьбу с COVID-19.Кроме того, расходы распределены и на Снигиревскую городскую больницу, которая с октября выведена из резерва для лечения больных коронавирусом. По определенным ошибкам в составленном договоре была задержка с оформлением ковидного пакета, но все они были исправлены и 16 ноября этот договор был подписан. За все услуги, которые Снигиревская больница предоставила гражданам в октябре, деньги будут уплачены НСЗУ, — написала она.

Средства из резервного фонда областного бюджета в сумме 10 миллионов гривен распределены на:

Приобретение лекарственных препаратов для специализированных госпиталей, определенных для госпитализации пациентов с подозрением и установленным диагнозом COVID-19:

КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» — 1 миллион 11 тысяч гривен;

КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» — 934 тысячи гривен;

КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический центр» — 2 миллиона 725 тысяч гривен.

Монтаж (реконструкция) систем централизованной подачи кислорода для их установки в больницах, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ковидом:

КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» — 550 тысяч гривен;

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1 миллион 690 тысяч гривен;

КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический центр» — 510 тысяч гривен;

КНП «Снигиревская городская больница» — 2 миллиона 580 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет по поручению главы Анны Замазеевой проанализировал областные программы, за счет которых можно перераспределить средства для помощи больницам. Предложения уже направлены Николаевской ОГА для скорейшего формирования проектов решений на ближайшую сессию.